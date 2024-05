Concacaf ha anunciado el calendario de partidos de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25. La cuarta edición de la competencia contará con las 41 selecciones nacionales masculinas de la región y se jugará durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre 2024. La Finales de la Liga de Naciones Concacaf, donde se coronará al nuevo campeón, están programadas para marzo 2025.





La Liga de Naciones Concacaf se continuará jugándose en un formato con tres ligas (A, B y C) con los equipos distribuidos dentro de las Ligas de acuerdo con los resultados de la pasada edición (2023/24).

LIGA A: 16 EQUIPOS (FASE DE GRUPOS Y CUARTOS DE FINAL)



La Liga A incluye 16 equipos, una Fase de Grupos y Cuartos de Final. Para la Fase de Grupos, las 12 selecciones nacionales de la Liga A con el ranking más bajo (según el Ranking de Concacaf) fueron divididas en dos grupos de seis equipos cada uno y jugarán en un sistema de liga “estilo suizo”, en el que cada equipo disputará un total de cuatro partidos (dos de local y dos de visitante). Los grupos son los siguientes:



Grupo A: Costa Rica, Guatemala, Martinica, Guadalupe, Surinam y Guyana

Grupo B: Jamaica, Honduras, Trinidad y Tobago, Cuba, Nicaragua y Guyana Francesa



Después de la Fase de Grupos, la cual se jugará en septiembre y octubre 2024, los primeros y segundos lugares de cada grupo (cuatro equipos en total) avanzarán a los Cuartos de Final, donde se unirán a los cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A (México, Estados Unidos, Panamá y Canadá). Los enfrentamientos de los Cuartos de Final se determinarán de la siguiente manera:



CF: Mejor clasificado (México) vs Siguiente segundo lugar (2A/2B)

CF: Segundo mejor clasificado (Estados Unidos) vs Mejor segundo lugar (2A/2B)

CF: Tercer mejor clasificado (Panamá) vs Siguiente primer lugar (1A/1B)

CF: Cuarto mejor clasificado (Canadá) vs Mejor primer lugar (1A/1B)



Los Cuartos de Final se jugarán en noviembre con un formato de ida y vuelta. El ganador en el marcador global en cada serie avanzando a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf.



LIGA B: 16 EQUIPOS (FASE DE GRUPOS)



La Liga B incluye 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, cada equipo jugará dos veces contra todos los equipos de su grupo, para un total de seis partidos por equipo. Los grupos son los siguientes:



Grupo A: El Salvador, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y Bonaire

Grupo B: Curazao, Santa Lucía, Granada y Saint Martin

Grupo C: Haití, Puerto Rico, Aruba y Sint Maarten

Grupo D: República Dominicana, Bermuda, Antigua y Barbuda y Dominica



Para cada fecha FIFA, los partidos de cada grupo se jugarán en una sede centralizada, remplazando el formato anterior de ida y vuelta. Este cambio de formato aliviará algunos de los desafíos de viaje que enfrentan las Asociaciones Miembro debido a la geografía única de nuestra región y les permitirá concentrarse en ofrecer el mejor fútbol posible.



Los terceros mejores clasificados de cada grupo serán sede de los partidos de septiembre, los segundos mejor clasificados los partidos de octubre, y los mejor clasificados los partidos decisivos de noviembre. Si un equipo no puede ser sede, Concacaf se reservará el derecho de seleccionar la sede.



LIGA C: 9 EQUIPOS (FASE DE GRUPOS)



La Liga C incluye nueve equipos divididos en tres grupos de tres equipos. Durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, cada equipo jugará dos veces contra todos los equipos de su grupo, para un total de cuatro partidos por equipo. Los grupos son los siguientes:



Grupo A: Barbados, Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Grupo B: Belice, Islas Turcas y Caicos y Anguila

Grupo C: San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas



Al igual que en la Liga B, los partidos de cada grupo se jugarán en una sede centralizada. Los segundos mejores clasificados de cada grupo serán sede de los partidos de septiembre y los mejores clasificados los partidos de octubre.



CALENDARIO DE PARTIDOS



La Liga de Naciones Concacaf 2024/25 se jugará durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2024. Para la Liga A, los Cuartos de Final se llevarán a cabo en noviembre de 2024. Las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, donde se coronará al cuarto campeón de la competencia, se llevarán a cabo en marzo 2025.

Miércoles 4 de septiembre 2024

(C) Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Bahamas

(C) Anguila vs Islas Turcas y Caicos

(C) Islas Vírgenes Británicas vs Islas Caimán



Jueves 6 de septiembre 2024

(A) Costa Rica vs Guadalupe

(A) Guyana vs Surinam

(A) Guatemala vs Martinica

(B) Montserrat vs El Salvador

(B) Bonaire vs San Vicente y las Granadinas



Viernes 7 de septiembre 2024

(A) Jamaica vs Cuba

(A) Guyana Francesa vs Nicaragua

(A) Honduras vs Trinidad y Tobago

(B) Santa Lucía vs Curazao

(B) Saint Martin vs Granada

(B) Puerto Rico vs Haití

(B) Sint Maarten vs Aruba



Sábado 8 de septiembre 2024

(B) Bermuda vs República Dominicana

(B) Dominica vs Antigua y Barbuda

(C) Bahamas vs Barbados

(C) Islas Turcas y Caicos vs Belice

(C) Islas Caimán vs San Cristóbal y Nieves



Domingo 8 de septiembre 2024

(B) El Salvador vs Bonaire

(B) San Vicente y las Granadinas vs Montserrat



Lunes 9 de septiembre 2024

(A) Guatemala vs Costa Rica

(A) Guadalupe vs Surinam

(A) Martinica vs Guyana

(B) Curazao vs Saint Martin

(B) Granada vs Santa Lucía

(B) Haití vs Sint Maarten

(B) Aruba vs Puerto Rico



Martes 10 de septiembre 2024

(A) Honduras vs Jamaica

(A) Cuba vs Nicaragua

(A) Trinidad y Tobago vs Guyana Francesa

(B) República Dominicana vs Dominica

(B) Antigua y Barbuda vs Bermuda

(C) Barbados vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos

(C) Belice vs Anguila

(C) San Cristóbal y Nieves vs Islas Vírgenes Británicas



Miércoles 9 de octubre 2024

(C) Bahamas vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos

(C) Islas Turcas y Caicos vs Anguila

(C) Islas Caimán vs Islas Vírgenes Británicas



Jueves 10 de octubre 2024

(A) Nicaragua vs Jamaica

(A) Cuba vs Trinidad y Tobago

(A) Guyana Francesa vs Honduras

(B) San Vicente y las Granadinas vs El Salvador

(B) Bonaire vs Montserrat



Viernes 11 de octubre 2024

(A) Surinam vs Costa Rica

(A) Guadalupe vs Martinica

(A) Guyana vs Guatemala

(B) Granada vs Curazao

(B) Saint Martin vs Santa Lucía

(B) Aruba vs Haití

(B) Sint Maarten vs Puerto Rico



Sábado 12 de octubre 2024

(B) Antigua y Barbuda vs República Dominicana

(B) Dominica vs Bermuda

(C) Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Barbados

(C) Anguila vs Belice

(C) Islas Vírgenes Británicas vs San Cristóbal y Nieves



Domingo 13 de octubre 2024

(B) El Salvador vs San Vicente y las Granadinas

(B) Montserrat vs Bonaire



Lunes 14 de octubre 2024

(A) Jamaica vs Honduras

(A) Trinidad y Tobago vs Cuba

(A) Nicaragua vs Guyana Francesa

(B) Curazao vs Granada

(B) Santa Lucía vs Saint Martin

(B) Haití vs Aruba

(B) Puerto Rico vs Sint Maarten



Martes 15 de octubre 2024

(A) Costa Rica vs Guatemala

(A) Martinica vs Guadalupe

(A) Surinam vs Guyana

(B) República Dominicana vs Antigua y Barbuda

(B) Bermuda vs Dominica

(C) Barbados vs Bahamas

(C) Belice vs Islas Turcas y Caicos

(C) San Cristóbal y Nieves vs Islas Caimán



Jueves 14 de octubre 2024

(A/QF) TBD vs TBD

(A/QF) TBD vs TBD

(B) Montserrat vs San Vicente y las Granadinas

(B) Bonaire vs El Salvador



Viernes 15 de noviembre 2024

(A/QF) TBD vs TBD

(A/QF) TBD vs TBD

(B) Santa Lucía vs Granada

(B) Saint Martin vs Curazao

(B) Puerto Rico vs Aruba

(B) Sint Maarten vs Haití



Sábado 16 de noviembre 2024

(B) Bermuda vs Antigua y Barbuda

(B) Dominica vs República Dominicana



Domingo 17 de noviembre 2024

(B) El Salvador vs Montserrat

(B) San Vicente y las Granadinas vs Bonaire