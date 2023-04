Antonio Chucho López al parecer tiene las horas contadas en Municipal y desde las redes sociales comenzó a crecer el rumor de que los Cremas podrían tomar la iniciativa para ficharlo para el próximo torneo. Sin embargo, el periodista Juan Carlos Gálvez se encargó de despejar esta duda, así como también algunos fanáticos de Comunicaciones.

Es cierto que el rendimiento del Chucho López ha venido de más a menos en estos últimos meses con la camiseta del Municipal tras su paso por la Liga MX con el América. Pero desde su retorno al fútbol de Guatemala no ha podido asumir el rol protagónico que se esperaba. En el Torneo Clausura 2023 suma 10 apariciones, 342 minutos y dos anotaciones. Las lesiones tampoco lo han respetado siendo contraproducente para su evolución con los Rojos.

¿Chucho López a Comunicaciones?

Incluso, hace unos días Chucho López y su familia fueron víctimas de algunos aficionados de Municipal que lo insultaron en las gradas del Estadio El Trébol por sus pocas prestaciones desde que tiene la camiseta de los Rojos. Todo esto da pistas de que lo más seguro es que al finalizar el presente torneo, busque otro camino para su carrera.

¿Relación terminada con los Rojos?

Ahora bien, ¿Comunicaciones es una opción? Desde las redes sociales comenzaron a surgir estos rumores, ya que en el fútbol todo puede pasar y sería una manera de tener revancha para Chucho López. Sin embargo, según el periodista Juan Carlos Gálvez esto no está cerca de concretarse y lo resaltó como algo “totalmente incierto”. Por ahora, el guatemalteco es Rojo, mañana no sabremos qué pueda pasar si no recibe ninguna oferta desde el exterior.