Aficionados del América no quieren a Keylor Navas

En una entrevista para Paramount, a Keylor Navas se le preguntó a cuál equipo de México le gustaría jugar y el costarricense respondió de manera contundente que al América. Esto de inmediato trajo consecuencias en las redes sociales, en donde los aficionados del América respondieron que no les gustaría tener al costarricense.

Con 36 años de edad y manteniéndose en Europa, Keylor Navas sigue demostrando ser uno de los mejores arqueros del mundo. De hecho, hasta la fecha, es el único que ha podido conseguir tres Champions de manera consecutiva. Haciéndolo nada más y nada menos que con el Real Madrid. Sin embargo, para los seguidores del América esto no parecer ser suficiente.

No lo quieren a Keylor Navas

Así fue la respuesta textual de Keylor Navas para Paramount “¿En México en qué equipo me gustaría? México tiene grandes equipos, vamos a ver cuál puede ser así… para mí me gustaría jugar en el América, la verdad que sí”, y ante esto, las respuestas de los aficionados del América no tardaron en llegar, pero de manera negativa hacia el centroamericano.

Actualmente la portería de las Águilas es resguardada por el mexicano Luis Ángel Malagón, quien llegó al conjunto capitalino luego de la salida del experimentado Guillermo Ochoa al futbol italiano. Al parecer prefieren a un guardameta local, antes de que apostar por un extranjero.

Keylor Navas se encuentra en la Premier League con el Nottingham Forest en condición de préstamo hasta final de temporada, luego de no tener minutos en el PSG. De no mantenerse en Primer División en Inglaterra al finalizar esta campaña, el tico deberá regresar a París para tomar una decisión en cuanto a su futuro. Lo más probable es que tome un nuevo camino, pero al América ya no sería.