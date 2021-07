Surinam vs. Guadalupe: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la tercera fecha de la Copa Oro 2021 en Centroamérica

La Copa Oro 2021 se acaba para algunos seleccionados. Ese es el caso de Surinam vs. Guadalupe, que cerrará la participación de ambos conjuntos en el Grupo C de las ya clasificadas Costa Rica y Jamaica. Quien gane este partido por lo menos tendrá el consuelo de no haber terminado último: los dos tienen 0 unidades y -3 de diferencia de gol.

Surinam vs. Guadalupe: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego en Centroamérica

El encuentro se disputará el martes, 20 de julio, a las 17 horas de Centroamérica (18 de Panamá), en el Exploria Stadium de Orlando, Florida. Podrá verse por Teletica (Costa Rica); Canal 4 TCS (El Salvador); Deportes TVC (Honduras); Flow Sports (Panamá); y Univision, Fox Sports, Galavision y Sirius (Estados Unidos).

Surinam vs. Guadalupe: cómo llega los surinameses

Los dirigidos por Dean Gorré vienen de perder ante Costa Rica 2-1. Habían generado ocasiones ante Jamaica, y esa falta de efectividad en esta oportunidad persistió hasta cierto punto, pues Gleofilo Vlijter, la joven promesa, anotó a los 51' el primer gol del seleccionado en la histoia de la Copa Oro. Pero se les escapó en el final, exhibiendo cierta fragilidad defensiva.

Surinam vs. Guadalupe: cómo llegan los guadalupeños

Al igual que Surinam, se las vieron difíciles en un grupo en el que no eran favoritos. Con sus recursos, trataron de hacerle partido a la experimentada Jamaica, y de hecho llegaron a incomodar varias veces , pero la calidad individual de los del rival pesó más. Tampoco pudieron mantener la ventaja en el marcador que establecieron al inicio del juego.

Surinam vs. Guadalupe: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 29 de marzo de 2016, en el segundo partido del Grupo 6 de la Copa Caribe. Ese día, en el Estadio André Kamperveen de Surinam, los locales ganaron 3-2 con tantos de Rijssel (x2) y Kisoor; mientras que los goles de Guadalupe los anotaron Beauvue y Nabab.