Sorpresa: Andrés Carevic no tendrá en cuenta a una gran promesa de Alajuelense

Sigue la fuerte barrida de jugadores en la plantilla de Alajuelense. Andrés Carevic decidió dejar afuera a varios futbolistas que están hace tiempo en el equipo y que no tendrá en cuenta para la próxima temporada. La decisión del entrenador es acompañada tanto por los directivos del club como los aficionados que pedían la salida de varios históricos.

Después de la ida de más de 7 jugadores, parecía que no habría más limpieza y que solo esperaban la llegada de nuevos refuerzos. Pero en estas horas se confirmó que otro integrante del plantel no continuará en el Manudo y no formará parte del equipo que está realizando la pretemporada de cara al Apertura 2020.

Castro llegó a jugar 13 partidos con la camiseta del Manudo. (Twitter)

El técnico argentino le informó al padre y representante de Geancarlo Castro que no tendrá lugar en la primera. El futbolista de 18 años parecía ser una de las gran promesas de los liguistas, pero no terminó de convencer al entrenador. La temporada pasada solo jugó 8 encuentros y no marcó ningún gol. Anteriormente y con 16 años había debutado.

Entiendo que Geancarlo Castro no tiene por qué crecerse y que tiene que demostrar pero no me parece que este sea el momento para dejar ir jugadores de proyección. Prefiero que demuestre en la Liga, si hay un momento para hacerlo es ahora, si no lo hace pues ni modo — FUERA SALVATIERRA Y WARDY (@udjaiiso777) July 21, 2020

Según informaron en Teletica Radio, el futuro del juvenil estaría en la Liga Ascenso. Tiene contrato con Alajuelense hasta 2023 e iría préstamo a un equipo de la Segunda División. La idea del club es que gane experiencia y pueda volver en un futuro para tener su revancha. Sigue siendo una apuesta y no lo piensan dejar libre.

En estos días, Castro se entrenó solo y no estuvo junto a sus compañeros que empezaron esta semana la parte intensa de los entrenamientos. Esta a la espera de alguna oferta y hasta podría formar parte de la franquicia que tenga el Manudo en el ascenso. Todo se definirá en las próximas jornadas.