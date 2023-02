¡Sin Keylor Navas! Los finalistas al premio The Best al Guardameta de la FIFA

FIFA oficializó el podio de finalistas al Premio The Best al Guardameta de la FIFA, así como al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA. Un galardón que se entregará el lunes 27 de febrero, cuando se celebrá la gala de premios The Best FIFA Football Awards™ 2022 en la ceremonia que tendrá lugar en París.

A pesar de que los premios siempre generan criterios divididos por ser un tema muchas veces subjetivo, lo cierto es que FIFA tomó en cuenta para la elección a tres arqueros que realizaron una gran temporada, sobre todo, en el pasado Mundial de Qatar 2022.

Los tres finalistas del premio The Best al Guardameta FIFA

Yassine Bounou (Marruecos/Sevilla FC)

(Marruecos/Sevilla FC) Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid CF)

(Bélgica/Real Madrid CF) Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa FC)

Las tres finalistas del premio The Best a la Guardameta FIFA

Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea FC Women)

(Alemania/Chelsea FC Women) Mary Earps (Inglaterra/Manchester United WFC)

(Inglaterra/Manchester United WFC) Christiane Endler (Chile/Olympique Lyonnais)

Estos galardones se definen por los votos emitidos por jurados internacionales, compuestos por los entrenadores actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), capitanes actuales de las selecciones femeninas/masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.

Por otro lado, este jueves 9 de febrero se darán a conocer los nombres de los finalistas de los premios The Best al Entrenador de la FIFA, tanto de fútbol femenino como de masculino, y el viernes 10, los finalistas de las categorías The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA y del premio Puskás de la FIFA.