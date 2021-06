Amando Moreno explicó por qué eligió a El Salvador

Siguen sumándose jugadores nuevos y nacidos en otros países a la selección de El Salvador. Un nuevo caso es el de Amando Moreno, que es de Estados Unidos pero tiene ascendencia cuscatleca. El atacante jugó para la selección norteamericana en juveniles y ahora terminó eligiendo la Selecta.

“Jugando acá he tenido la oportunidad de que me vieran. Hace unos meses, cuando estaba pasando un buen momento con el Nuevo México, hace dos meses recibí la invitación para ver si quería formar parte de la Selección y tomé la oportunidad, que es muy grande para mí, que me va a ayudar mucho en mi carrera y estoy muy feliz de estar acá”, contó el futbolista de 25 años.

Moreno juega en el New Mexico United de la USL y en 2015 formó parte de la Sub 20 de Estados Unidos, jugó dos partidos y marcó un tanto. Un año después lo llamaron para intengrar el plantel de la selección mayor, pero no llegó a disputar si quiera un minuto. Esta situación le abrió la posibilidad de poder representar a El Salvador.

El atacante se refirió a sus sentimientos con esta posibilidad de jugar el amistoso ante Qatar: “Estoy muy contento por esta oportunidad, todos me han recibido amablemente. Me siento muy feliz por estar aquí. Me siento preparado para incorporarme al equipo, tratar de jugar y debutar con la Selección. Estoy aquí para trabajar duro, dar lo mejor de mí y ayudar en todo lo que pueda”.

Para finalizar, se presentó para los aficionados cuscatlecos: “Soy delantero, pero también me pueden y me gusta crear oportunidades para mis compañeros. Si estoy ahí, trato de definir todo lo que pueda, dar todo lo de mi para trabajar muy fuerte en todo lo que venga. Empecé a los 17 años, con el Red Bulls, luego estuve con el Xolos de Tijuana, dos años y medio, luego al Dorados de Sinaloa, año y medio, regresé al Red Bulls, pasé al Chicago Fire y ahora con el Nuevo México”.