Faltan 44 días para el Mundial de Qatar 2022 y las selecciones de Concacaf siguen definiendo los últimos detalles antes de enfrentar el torneo más importante a nivel de selecciones. Recordemos que La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol estará representada por Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y México. A pesar de que no son favoritas para trascender en esta Copa del Mundo, hay una de ellas que podría dar una gran sorpresa para Qatar.

México es una de las selecciones de Concacaf que menos ha mostrado garantías en funcionamiento y resultados. Gerardo Martino ha sido muy cuestionado por la prensa mexicana y los aficionados, quienes incluso han pedido su renuncia a falta de menos de dos meses para el Mundial de Qatar 2022. Ante esta situación incómoda, un ex jugador histórico del fútbol mexicano se ha postulado abiertamente para tomar el lugar del argentino en la Copa del Mundo.

¿Nuevo DT para México?

Hugo Sánchez durante una participación en el canal ESPN, afirmó lo siguiente: "Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo la Selección Mexicana a 45 días del Mundial. Pero no es cuestión mía. Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente", sentenció.

Tras su gran momento en el Atlanta United de la MLS, Martino fue convocado por la Selección de México en 2018 con el objetivo de estar en Qatar 2022. Cuatro temporadas en donde logró clasificarse y donde fue campeón de la Copa de Oro 2019. En total, el Tata estuvo en 61 encuentros con 38 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Un impresionante 69.4% de eficacia.