¿Se va de Olimpia? Chirinos habló sobre los rumores de su salida a México

La cancelación del Clausura 2020 provocó una grave crisis económica en todos los clubes de Honduras. Varios equipos se vieron muy complicados en los pagos de los salarios debido a que no están recibiendo dinero por parte de los patrocinadores y esto podría provocar el éxodo de varios futbolistas en este mercado de pase. Los clubes hacen malabares para evitar la salida de sus figuras.

Uno de los claros ejemplos es Olimpia, los dirigidos por Pedro Troglio están con un pie en las semifinales de la Concachampions y no quieren desmantelar una gran plantilla. Están logrando renovaciones importantes, pero en las últimas horas empezó a correrse el rumor de una posible salida de Michaell Chirinos. Supuestamente, el mediocampista tendría negociaciones activas con distintos equipo de México.

Para dejar de lado cualquier tipo de comentario, Chirinos habló al respecto en una entrevista con Diario Más: “No he hablado con mi representante y no tengo idea de equipos del extranjero que estén interesados en mis servicios, igual salir siempre es un sueño para cualquier jugador salir del país. No tengo negociaciones con ningún equipo mexicano, no sé nada al respecto. En Canadá mis números fueron buenos, sin embargo, ellos determinaron no seguir contando con mis servicios”.

El país norteamericano no es una tierra desconocida para él, Michaell jugó en Lobos BUAP y contó su experiencia: “Me fue bien en el fútbol mexicano, hice seis goles en 33 partidos de titular, eso no es sencillo en un fútbol tan competitivo. Creo que el pasaporte pesó para no quedarme en México, pero al final fue una gran experiencia”.

El equipo al cuál se lo acercaba era Mazatlán, de la segunda divisón de México. El gran motivo por el cuál descartada su llegada es que no habrá ascensos durante 5 años allí y no tiene sentido ir a jugar sin motivos a esa liga. A menos que llegué otra fuerte oferta del exterior, Chirinos seguirá en Olimpia por un tiempo más. Tiene contrato vigente y tiene ganas de cumplirlo.