¿Se va? Félix Crisanto sigue sin llegar a un acuerdo con Motagua

Los directivos del Ciclón siguen esperando la firma por parte de Félix Crisanto. El defensor decidió comenzar los entrenamientos, pese a no haber renovado y ser agente libre. Sus declaraciones lo acercan al sello de su continuidad, pero todavía no hay nada oficial y las diferencias económicas siguen existiendo.

Motagua, que todavía no confirmó la llegada de ningún refuerzo, busca poder cerrar este tema cuanto antes para poder tener la plantilla confirmada antes del arranque del Apertura 2020. El objetivo en este mercado de pases es mantener a los futbolistas que pida el entrenador y solo salir a buscar una incoporación en caso de que vendan.

Sobre la situación de Crisanto, Diego Vázquez habló hace unos días y se mostró confiado: "Él ya tiene el Ok nuestro. Es un tema que tienen que resolver con los directivos. Me imagino que se van a poner de acuerdo. Los jugadores están entrenando bien. Por ahora, no hay apuro porque están prácticando".

�� ¿Qué vas a hacer Félix?



Cristiano sigue sin renovar y en Motagua se impacientan. pic.twitter.com/B4GeGZfCoh — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 1, 2020

Hace varias semanas atrás, corrió el rumor de la gran posibilidad de que el lateral termine jugando en el Olimpia. Está posibilidad parece casi descartada, debido al respeto que tiene el futbolista con los aficionados del Motagua. De todas formas, podría seguir jugando en Honduras en caso de que no renueve.

Las próximas horas serán vitales para ver el futuro de Crisanto y hay varios equipos esperando por la decisión de él. Tuvo sondeos el futbolista y eso hace que todavía no se conforme con la propuesta económica que le hicieron desde las Águilas Azules. Por ahora, se seguirá entrenando con sus compañeros.