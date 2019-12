Se acercaría la libertad de Bryan Ruiz con Santos de Brasil

Este miércoles, indicó el medio Tribuna que Santos pagó por lo derechos de imagen del costarricense, lo que ayudaría a agilizar la salida del jugador.

“Esta no es la primera vez que Santos y Bryan Ruiz intentan negociar la rescisión del contrato. LA diferencia es que esta vez el equipo ya no le debe derechos de imagen al jugador. En otras ocasiones, debido a la situación financiera pendiente, el centrocampista no aceptó el acuerdo sin recibir los dineros atrasados”, indicó el periodista brasileño Bruno Silva.

De esta manera se acercaría la esperada salida del volante, quien desde noviembre de 2018 no juega con su club porque el técnico Jorge Sampaoli no quiso contar con él.

La idea del equipo es lograr la salida del tico antes de diciembre de 2020, que es cuando vence su contrato, con el fin de que no permanezca una temporada más cobrando sin jugar .

Bryan Ruiz salió como el segundo mayor votado jugador por la afición, entre los jugadores que esta desea que no sigan más con el Santos. Más de 12.750 personas expresaron su deseo de que se vaya.