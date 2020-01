¿Saprissa quiere a Bryan Ruiz? Esto respondió Juan Carlos Rojas

Ante la incertidumbre sobre el futuro en la carrera deportiva de Bryan Ruiz, se ha vinculado al mundialista con Costa Rica en muchos equipos, tanto a nivel local como internacional.

El tico no ha solucionado aún si situación con el Santos de Brasil, con quien tiene contrato hasta diciembre del presente año, y es por eso que se habló de un posible interés del Saprissa.



Ante esto, el presidente de la institución, Juan Carlos Rojas, ha salido a dar su versión. El dirigente no descaró al volante en un futuro, pero aseguró que no hay ningún acercamiento de momento.

"Eso es pura especulación, no se de donde salen estas cosas. Bryan es un gran jugador, es uno de los grandes referentes de nuestro fútbol; tiene las puertas abiertas si algún día quisiera venir, pero no hemos hecho ningún intento en traerlo", sentenció.