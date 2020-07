Saprissa anuncia la sorpresiva salida de Byron Bonilla

Pese a la obtención del título, el Saprissa comenzó a hacer una importante limpieza en la plantilla. Hasta el día de ayer, habían anunciado la salida de: José Rodolfo Alfaro, Juan Gabriel Guzmán, Roy Miller, Yael López (Herediano), Jean Carlo Agüero (Municipal Grecia) y Jaikel Medina. Una renovación importante en el equipo campeón del Clausura 2020.

Se sabía de la posibilidad de que siguieran las bajas, pero el anuncio que realizaron hoy desde las redes sociales sorprendieron a todos. Desde la cuenta oficial de Twitter, los Morados comunicaron que Kevin Briceño y Byron Bonilla. La ida de este último provocó distintas reacciones en las redes sociales.

Byron deberá volver a Sporting FC, equipo dueño de su ficha. (Repretel)

El futbolista nicaragüense estaba a préstamo en el Sapri, debido a que su ficha es de Sporting FC. Tenía todavía un vínculo vigente con el Monstruo y parecía asegurada su continuidad para la próxima temporada. En los encuentros de los playoffs del pasado campeonato, Walter Centeno destacó el gran nivel del centrocampista y lo describió como uno de los jugadores fundamentales de su plantilla.

"En la institución agradecemos la entrega y el sacrificio de quienes defienden nuestra camiseta con pundonor", Víctor Cordero.



Pese a que no salió el motivo oficial de su salida, se cree que se debe a la necesidad de abrir un cupo más para traer un extranjero. Bonilla no logró obtener la nacionalidad costarricense y no le permitía al club poder traer otro jugador nacido en el exterior. Más allá que falta la confirmación, el argentino Matías Espíndola está al caer y llega para ser titular. Su arribo habría desencadenado la ida del pinolero.

Con respecto al futuro de Byron, el mediocampista continuaría en la liga tica. El jugador de la selección de Nicaragua deberá regresar al Sporting FC, dueño de su pase y equipo que acaba de conseguir el ascenso a la Primera División. De todas maneras, no sería extraño que algún otro grande de Costa Rica termine yendo por él.