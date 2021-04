Ronald Gómez: "Si Saprissa hubiese seguido con Centeno, no estaría como está"

Saprissa atraviesa un momento delicado. No gana desde la novena jornada de la Liga Promérica, y también ha quedado fuera de la Concachampions 2021, habiendo recibido en el proceso una aparatosa derrota por 4-0 contra Philadelphia Union. En el último término, cayó 5-0 en el Clásico Nacional contra Alajuelense, lo que derivó en la salida de Roy Myers en la dirección técnica.

Ronald "Bala" Gómez, exfutbolista que supo militar en el monstruo morado, dialogó con ESPN acerca de este amargo presente de lo que alguna vez fue el club al que defendió dentro de la cancha: "La inestabilidad es lo que ha pesado en el Deportivo Saprissa. Traían un buen proceso con Walter Centeno, deberían al menos haber dejado que terminara".

"Había ganado cosas importantes. No siempre se puede ganar", añadió respecto a su colega, poniendo como ejemplo al eterno rival: "Alajuelense tenía mucho de no ser campeón, más de seis años. Empezó un proceso: en el primer año no ganaron nada, después llegaron los títulos".

"El rendimiento del Saprissa con Walter Centeno era mucho mejor, muy superior. Destacaban a nivel internacional. Si Saprissa hubiese seguido con Centeno, no estaría en el momento que actualmente está. Pero la dirigencia es así, se tomaron decisiones", agregó con contundencia. Aún así, advirtió: "Saprissa no se puede descartar, siempre es candidato al título".

Finalmente, opinó: "Es un poco complicado insertar jugadores jóvenes de tal manera, en un equipo como Saprissa. Un equipo grande no está acostumbrado a tener tantos jugadores jóvenes de un momento a otro. Tener cuatro o cinco puede ser así, complicado. Se puede con uno o dos, pero no tantos. Se les exige demasiado".