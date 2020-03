San Carlos destituyó a Luis Marín

El artífice del único título en la historia de AD San Carlos y quien comandó al equipo durante su corta aunque histórica travesía por la Concachampions debió decir adiós, luego de que la comisión directiva del club comunicase la destitución de su entrenador, Luis Marín.

Aún así, tuvo la oportunidad de despedirse en conferencia de prensa, luego del empate 1-1 ante Limón por la jornada número 13 de la Primera División de Costa Rica, un resultado que terminó por concretar su salida.

La Junta Directiva de la Asociación Deportiva San Carlos, tomó el acuerdo de destituir de su cargo como entrenador del primer equipo, al Sr. Luis Antonio Marín.#SanCarlosMasQueFutbol #Toros �� https://t.co/nSXTTNEtpo — AD San Carlos (@adsancarlos) March 5, 2020

"Es una decisión de la junta directiva y del club; y tenemos que respetarla. No fue que hubo mutuo acuerdo, si no fue que me lo comunicaron ahora y tenemos que aceptarlo", comenzó detallando el técnico.

Luego, remarcó con un aire más efusivo: "No fue renuncia, eso tiene que quedar claro. El que diga lo contrario está mintiendo. Nunca voy a salir corriendo de ningún lugar, soy un luchador y no voy a salir huyendo de algo".

⏱ 90+4” Finaliza el partido en el Estadio Carlos Ugalde Alvarez, San Carlos 1 - Limón FC 1, Gol: Juan Vicente Solís.#SanCarlosMasQueFutbol #Toros �� pic.twitter.com/AFvQwFVk16 — AD San Carlos (@adsancarlos) March 5, 2020

Tras dejar en claro que "los jugadores me respaldaron y fueron leales siempre", detalló que se va "agradecido con la gente que salimos campeón, que fuimos a Concacaf e hicimos historia".

Finalmente, cerró: "Me voy contento y con la frente en alto. Así es el fútbol, pareciera que Dios me estaba diciendo que no debía continuar aquí".