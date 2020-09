Ryduan Palermo: "Vengo a un club grande del país"

Ya está en Honduras. Ryduan Palermo, el hijo del reconocido exfutbolista Martín Palermo, es la nueva adquisición de Marathon para la venidera temporada de la Primera División de Honduras, y ya arribó al país catracho. Este viernes, el joven argentino ha comparecido ante los medios para dar sus primeras sensaciones, así como responder en general las preguntas pertinentes de la prensa.

Primeramente explicó que está "muy feliz de estar acá en Honduras, en San Pedro Sula", así como tener "la expectativa de poder comenzar los entrenamientos" tan pronto sea posible. Además, agregó: "Espero cumplir con las expectativas que tiene este club, mantenerlo arriba, disputar todos los torneos y mantener un buen clima".

En cuanto a las razones que lo hicieron decantarse por ponerse la camiseta verde, indicó: "Lo que me motivó venir fue el proyecto que tiene Héctor Vargas en la institución. Es un DT reconocido acá que ha ganado varios títulos, y me han comentado que apuesta por los juveniles". También manifestó que un gran aliciente fue fichar por "un club grande del país".

��| Las primeras palabras en la llegada de Ryduan Palermo en tierra hondureña.



¡Bien, contento y estaba bastante ansioso, tenia ganas de llegar! ���� pic.twitter.com/RSsVwofNXM — CD Marathón (@CDMarathon) September 4, 2020

Las consultas respecto al vínculo con su padre no podían faltar: "A los lugares que fui siempre sonó más el nombre de mi papá, pero no me vuelvo loco. Si hago las cosas bien seguro me conocerán por Ryduan Palermo. (...) No siento ninguna carga, hago mi carrera, no me presiono con eso. Hago lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, y no pienso en otra cosa".

Finalmente, habló de los consejos brindados por el "Titán": "El consejo que me dio mi papá fue que esté tranquilo, que aproveche esta oportunidad porque sabe cómo me entrego al fútbol. Ya dentro de la cancha me da sus consejos y trato de aplicarlas".