Legionario catracho pone en riesgo su carrera y su vida por una mala decisión

Es insólita la situación que está viviendo Roger Rojas en Colombia. El delantero catracho pertenece al Deportes Tolima, pero no ha podido estar en los últimos partidos por una lesión muscular. El futbolista de 30 años llegó al equipo cafetero a principios de este año, después de jugar en el Sabah de Azerbaiyán.

Debido a los continuos dolores musculares que venía sufriendo, el atacante decidió tomar un medicamento sin la autorización por parte del departamento médico del club. Eso que tomó son unos suplementos que le terminaron provocando una hipercalemia, es decir, un exceso de potasio en el cuerpo.

Este problema puede ser de una gran gravedad para él. Tendrá que estar durante 3 meses sin hacer ejercicio porque podría fallecer de muerte súbita. Esto terminaría provocando que el hondureño se pierda lo que resta del torneo con el Tolima y, por ende, termine quedando como agente libre en diciembre.

����‍♂️ ¡Insólito lo que le sucedió a Roger Rojas!



�� El legionario catracho tomó un suplemento sin autorización de los médicos y eso le terminó provocando hipercalemia.



Esa patología puede provocar una muerte súbita mientras hace ejercicio y tendrá que estar 3 meses sin jugar. pic.twitter.com/XwTDoc3AtK — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 11, 2020

De todas formas y pese a la información que manejan los medios colombianos, el entrenador Hernán Torres Olivos no confirmó que sean tantos meses inactivos: “Es cierto que está incapacitado pero a mí nadie me ha dicho que son 3 meses. Además ni el médico ni el presidente me han informado que no puedo contar con él. Lo de la incapacidad si es real pero repito que no por 3 meses, ni tampoco me han dicho que está desahuciado o que le van a rescindir el contrato”.

Estas declaraciones dejan algo de esperanza en el futuro de Rojas, pero todavía nada está asegurado. Todo indica que los de los 3 meses es lo más factible y eso provocaría que se pierda lo que resta del campeonato cafetero. Una muy mala noticia para un legionario que se destaca hace años en el extranjero.