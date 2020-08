Rodrigo Saravia: "Con cualquier formato vamos a ir contra la marea"

Una semana ha transcurrido desde aquel anuncio oficial de la Concacaf. Esa nota, con video incluido, donde se revelaba el nuevo formato que adoptaron las eliminatorias regionales rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, que se celebrará a finales del 2022 en Qatar, cita a la que acudirán tres (o cuatro) naciones de la confederación.

La misma ha sufrido radicales cambios y un significativo reajuste en los tiempos de disputa, a raíz de la importante reducción en las ventanas internacional por la pandemia del coronavirus COVID-19. Por ello, puede que los que consigan su lugar en el novedoso "octogonal final" no sean los más constantes, sino aquellos que hayan hecho mejor las cosas en seis partidos.

Rodrigo Saravia, mediocampista de la Selección de Guatemala, habló con ESPN Guatemala respecto de las probabilidades que tiene su país de clasificar al Mundial: "Sabemos lo difícil que es llevar a Guatemala a un Mundial. A mi criterio, si Panamá pudo ir... ¿Por qué Guatemala no? He tenido la oportunidad de jugar contra clubes panameños y no son la gran cosa, es de tener un poquito de suerte".

Rodrigo Saravia sueña que Guatemala juegue su primer mundial ���� ⚽#Qatar2022 ���� ��https://t.co/fdGLaxbC3U — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 3, 2020

Tras mencionar que está "seguro que todos los jugadores que estarán convocados dejarán todo por representar al país", opinó: "Ha sido un proceso exitoso para el cuerpo técnico de Amarini Villatoro. Les tocó un proceso de transición en la Selección Nacional". En relación a esto último, denotó que los chapines están en una etapa que mezcla veteranos con juveniles.

Finalmente, en relación a las modificaciones que sufrió el proceso clasificatorio, expresó: "En esta clasificatoria al Mundial, con cualquier formato vamos a ir contra la marea. Estaba complicado de la manera anterior y con este nuevo formato también es complicado, pero no imposible. Tenemos las mismas oportunidades que el resto de selecciones del primer bombo".