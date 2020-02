¡Repudiable! Carlos Salcedo llamó "muerto de hambre" a un jugador de Alianza

Totalmente en Off-Side. No, no se encontraba más allá de la línea del último jugador antes del arquero, o al menos a eso no hacemos referencia en esta ocasión. Lo que estuvo fuera de juego fue su comentario de bajísimo nivel.

Oswaldo Blanco fue el hombre que se encargó de concretar una épica remontada para el Alianza de El Salvador en el Cuscatlán, en la victoria por 2-1 ante el Tigres de México en la noche del miércoles por el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions.

Tras el compromiso, y en diálogo con Diario 1, el futbolista denunció "off the record" comentarios poco agradables que le hizo Carlos Salcedo, jugador del equipo norteamericano, en varios pasajes del encuentro. Según el medio antes mencionado, el azteca le dijo "muerto de hambre" y le preguntó cuánto dinero ganaba en los paquidermos.

Supimos que Salcedo intentó descolocar a Oswaldo Blanco en el partido llamándole "muerto de hambre" y preguntándole cuánto ganaba. El colombiano lo confirmó a D1 en la zona mixta. Mucha admiración para Blanco que no cayó en su juego y al final fue premiado con un gol. pic.twitter.com/zM7DQmSxHV — Astrid Dessyree (@Astridfff) February 20, 2020

"Son cosas extra futbolísticas, yo no tengo que contestar. Ellos se ve que tienen muy buenos sueldos", manifestó el colombiano. "Me preguntó por ahí, yo no le contesté", remarcó para redondear la idea. Aún así, expresó: "Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso".