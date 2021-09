Remates a marco y goles: La gran deuda de Costa Rica en la eliminatoria

El objetivo básico dentro del fútbol es anotar, no importa la forma o el momento, el gol es el táctico por excelencia en el terreno de juego, todo el trabajo de un equipo, los planteamientos, los movimientos, el esfuerzo y cada entrenamiento tiene como finalidad alcanzar el gol, un placer deportivo que culmina y premia el buen trabajo de los once en cancha.

Sin embargo y por ilógico que parezca, Costa Rica parece no tener prisa por entender -y menos por cumplir- la premisa, los dirigidos por Luis Fernando Suárez no le generan ninguna preocupación a sus rivales, de hecho, en sus dos primeros partidos de la eliminatoria, solamente encajaron dos remates a marco, sin peligro y además sin gol. Números más que pobres para una de las selecciones con más trayectoria en la región.

Oscar Duarte disputa el balón contra Canadá. (Getty)

Pero el problema no es reciente, para que se haga una idea de la carencia ofensiva del combinado costarricense, en los ultimos 12 partidos disputados, apenas han podido anotar 8 goles, sin lugar a dudas una cifra deficiente y que habla por sí sola de la pobreza en ataque y si nos vamos a los remates al marco la situación es aún más crítica.

Los números

Para comprender mejor, desglosemos algunos de los últimos partidos de la escuadra roja, azul y blanco:

FECHA RIVAL REMATES A MARCO GOLES ANOTADOS Oct 10, 2020 Panamá 0 0 Oct 13, 2020 Panamá 0 0 Nov 13, 2020 Qatar 5 1 Nov 16, 2020 País Vasco 2 1 Mar 27, 2021 Bosnia Herzegovina 2 0 Mar 30, 2021 México 1 0 Jun 3, 2021 México 4 0 Jun 6, 2021 Honduras 3 2 Jun 9, 2021 Estados Unidos 5 0 Jul 12, 2021 Isla Guadalupe 5 3 Jul 16, 2021 Surinam 2 2 Jul 20, 2021 Jamaica 1 1 Jul 25, 2021 Canadá 0 0 Ago 21, 2021 El Salvador 1 0 Set 2, 2021 Panamá 1 0 Set 5, 2021 México 1 0

Con estos datos no es dificil comprender porqué Costa Rica ocupa la casilla 7 de una octogonal de poco calibre, solamente superando a Jamaica. La responsabilidad en el banquillo se comparte, pues parte de estos resultados recaen sobre hombros de Ronald González, quien fue cesado de sus funciones para dar espacio al colombiano luis Fernando Suárez el 10 de junio del presente año.

Por la delantera costarricense han desfilado buen número de delanteros y de todos los estilos; de área, de control, de llegada; jóvenes y no tan jóvenes. Una larga lista que sólo demuestra pólvora húmeda de los cañoneros y una mala racha que no hace ningún daño. La construcción de juego por los costados es inútil, pocas veces acaba en un centro al área y mucho menos con una jugada de peligro con remate frente al marco. Las jugadas a balón parado son inofensivas, pocas llegan a la cabeza de un compañero y los remates de media distancia se van desviado, no importa quién los ejecute, el resultado es siempre mismo

A Costa Rica no sólo se le olvidó ganar, también olvidó jugar bien, olvidó su historia, su honor, su vergüenza y ahora, la pena, de a poco empieza a ser su odentidad.