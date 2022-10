Un gráfico se viralizó a nivel mundial con una serie de supuestas prohibiciones a aplicarse para todos los visitantes que viajen a Qatar durante la Copa del Mundo, sin embargo, este fue rechazado por la FIFA mediante un comunicado aclaratorio al respecto.

Según el afiche, habrían cosas prohibidas como: tomar bebidas acohólicas, homosexualidad, profanar sitios, tomar fotografías de otras personas, música con volumen alto, no respetar lugares de trabajo, mostrar partes del cuerpo femenino, etc.

No obstante, la página oficial del Comité de Organización y Legado de la Copa Mundial de la FIFA desmintió esa esa publicación, bajo el argumento de que "no es de ninguna fuente oficial y tiene información incorrecta", sin profundizar en los puntos incorrectos.

"Pedimos a los fanáticos y visitantes que confíen únicamente en las fuentes oficiales de la organización del torno para obtener consejos de viaje para el evento. Los organizadores del torneo han dejado claro desde el principio que todo el mundo es bienvenido a visitar Qatar", publicaron.

Pese a eso, sí hay algunas reglas que deben seguir los visitantes como no ingresar alcohol, libros religiosos y material pornográfico; no embriagarse en vía pública; respetar el código de vestimenta; evitar muestras de cariño en público sin importar la orientación sexual; relaciones fuera del matrimonio; etc.