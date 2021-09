Santos de Guápiles vs. Saprissa: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el juego por la fecha 12 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Santos de Guápiles vs. Saprissa se enfrentarán hoy en la fecha 12 del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica en un partido por el liderato que, además, estará ensalzado por las individualidades de ambos conjunto. Sin embargo, los morados no ganan desde la octava jornada y se generó un manto de cuestionamiento alrededor suyo. Caso contrario al de los santistas, quienes se acomodaron -aunque con algunas lagunas- luego de su última derrota, en la fecha 3.

Santos de Guápiles vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El juego se disputará hoy, domingo 19 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Ebal Rodríguez. Se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports y la terna arbitral la compondrán Hugo Cruz (juez principal), José Montes (asistentes 1), Mauricio Córdoba (asistente 2) y Jonathan Leitón (cuarto árbitro).

Santos de Guápiles vs. Saprissa: cómo llegan los locales

Los pupilos de Erick Rodíguez son los punteros del torneo con 19 unidades, dos más que los tibaseños, y dejando, en general, buenas sensaciones. Aunque podrían haber escalado antes a la cima, pero les cuesta cerrar los partidos. Igualaron 1-1 con Jicaral, Pérez Zeledón y 2-2 con Guadalupe, tres juegos que les remontaron, y volvieron a dejar puntos con el empate 2-2 ante San Carlos, en donde la pasaron mal. Fue el triunfo 2-1 ante Cartaginés el que los propulsó a su actual posición, que buscarán mantener para volver a acceder a una semifinal.

Santos de Guápiles vs. Saprissa: cómo llegan los visitantes

A la S le hubiera sentado bien cerrar la primera vuelta como la empezó, con dos triunfos al hilo que la acercaran al liderato. Pero tal cosa no sucedió: cayó ante Sporting (0-4), San Carlos (0-1) e igualó 1-1 con Guanacasteca. Post partido ante los pamperos, Mauricio Wright declaró: "Ellos llegan poco, pero consiguen una anotación (...) No estamos contentos con el resultado, de repente sí con el volumen de juego con la intensidad, pero no tuvimos la eficacia que se ocupa para este tipo de juegos”. Esta ha sido una constante en el último tiempo que los morados están obligados a revertir.

Santos de Guápiles vs. Saprissa: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue el 27 de julio, en la primera fecha del vigente Apertura. Aquel día, Saprissa venció 3-0 a Santos con anotaciones de Christian Bolaños, Michael Barrantes y Jimmy Marín.