Presidente de Motagua descarta la vuelta de un legionario que está en México

El parate del fútbol debido a la expansión del coronavirus ha provocado muchos cambios en el mercado de transferencias. La mayoría de las ligas están suspendidas y, hasta que no se determine si se va a reanudar o se da como cancelada, no se sabe que pasará con los jugadores a los que se les termina el contrato. Muchos pases están a la espera de la decisión y entre los clubes hablan para llegar a un acuerdo.

Este es el caso de Denil Maldano, futbolista que pertenece a Motagua, y se encuentra a cedido en el Pachuca de México. El defensor de 21 años tenía contrato en el equipo mexicano hasta junio de este año y debían pagarle al club hondureño por el préstamo. Pero por todo el incoveniente de que no se está jugando la liga, se extenderá su llegada hasta diciembre y seguirá en análisis la compra de su ficha.

Así lo confirmó Eddy Atala, presidente de las Águilas Azules, en una entrevista con Diario Diez: "Nos pagaron el préstamo y nos pidieron extender el plazo para cumplir con el compromiso porque en México están parados. La buena noticia es que se van a quedar con un jugador al que no tienen abandonado, está con todas las condiciones al día y nos han pedido el plazo para cumplir con los pagos. La noticia es que se quedan con Denil".

Y agregó el directivo: "Pachuca es una institución seria y creemos en el futuro de Denil en una institución que lo va a cuidar. El se quedará allí hasta diciembre y luego decidirán si lo compran o no". El futbolista tiene intenciones de seguir en una de las ligas más competitivas y profesionales de la región para seguir creciendo como deportista. Esta extensión hace acrecentar esa chance.

Por ahora, el legionario continuará su carrera en el exterior y parece que no volverá por un largo tiempo. El Pachuca no es el único equipo mexicano interesado en él, en caso de que ellos no efectuan la opción de compra, podría acercarse otro equipo del país para llevárselo. Es una gran apuesta a futuro, ya que, con 21 años ha demostrado que le sobra talento.