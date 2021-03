Partidos de hoy 30 de marzo de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

Este martes 30 de marzo de 2020 la agenda futbolística estará repleta de actividad. Alrededor del planeta, cientos de partidos se estarán desarrollando, especialmente en el marco de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el área de Concacaf, Europa y Asia (aunque también tendremos amistosos internacionales, clasificatorios a otras copas continentales y choques por las diferentes ligas de Centroamérica).

Eliminatorias de la Concacaf

Seis compromisos cerrarán la primera ventana FIFA del clasificatorio de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, en esta durísima primera fase que, a su término, dejará fuera de competición a 24 seleccionados. Desde las 13:10 horas de Centroamérica, Guyana y Bahamas se están midiendo por el Grupo F (donde también está El Salvador), mientras que desde las 15 harán lo propio Belice y las Islas Turcas y Caicos por el Grupo E (donde está Nicaragua)

San Vicente y las Granadinas enfrentará a las Islas Vírgenes Británicas por el Grupo C (donde están Curazao y Guatemala) desde las 16 horas de Centroamérica. 60 minutos más tarde será el turno de Granada-Islas Vírgenes Estadounidenses (Grupo A con El Salvador). Barbados-Anguila (Grupo D con Panamá) y Bermudas-Aruba (Grupo B con Canadá) cerrarán la jornada a las 17:30 y 18 horas respectivamente.

Eliminatorias de la UEFA

En Europa también estarán disputando la tercera jornada de las eliminatorias camino a Qatar 2022. Salvo los encuentros ya finalizados entre Azerbaiyán y Serbia (triunfo de estos últimos por 2-1) y entre Chipre y Eslovenia (victoria 1-0 de los locales), el resto de los choques se dieron a partir de las 12:45 de Centroamérica.

Tales son los casos de Luxemburgo vs. Portugal; Bélgica vs. Bielorrusia; Gales vs. República Checa; Gibraltar vs. Países Bajos; Montenegro vs. Noruega; Turquía vs. Letonia; Croacia vs. Malta y Eslovaquia vs. Rusia.

Eliminatorias de la AFC y Clasificación a Copa Africana de Naciones

En Asia y África también hubo acción entre los seleccionados. En el primero de ellos se disputaron dos juegos de Eliminatorias: Arabia Saudita venció por 5-0 a Palestina, aunque quien dio la nota fue Japón tras ganarle 14-0 a Mongolia.

La clasificación a la Copa Africana de Naciones (el equivalente a la Copa Oro) tiene hoy 9 choques: Costa de Marfil-Etiopía (3-1); Madagascar-Niger (0-0); República Centroafricana-Mauritania (0-1); Guinea Bissau-Congo (3-0); Nigeria-Lesoto (3-0); Senegal-Eswatini (1-1); Camerún-Ruanda; Marruecos-Burundi y Mozambique-Cabo Verde (entre paréntesis, los resultados de juegos ya acabados).

Preolímpico de la Concacaf

El Preolímpico de la Concacaf llegará a su fin este martes, con el duelo entre Honduras y México en el Estadio Akron de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, tanto catrachos como aztecas ya cuentan con boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Comenzará a las 19 horas de Honduras, y podrá verse por Televicentro (Honduras):

Amistosos Internacionales

Fuera de las competiciones descritas, también se programaron cuatro juegos amistosos para esta fecha: Irán contra Siria, que acabó 3-0 en favor de los persas; Jordania ante Baréin, con derrota de estos últimos por 2-1; Catar frente a Irlanda y Costa Rica versus México (se podrá ver desde las 14 horas de Centroamérica por Teletica y Canal 7 en Costa Rica).

Ligas de Centroamérica

Finalmente, habrá acción en dos ligas de Centroamérica: la de Costa Rica y la de Guatemala. En la nación tica jugarán desde las 18 horas Limón y Cartaginés; desde las 19, San Carlos y Alajuelense; y desde las 20, Herediano y Jicaral. Todos ellos por la jornada número 15. En el país chapín, en tanto, Iztapa y Xelajú se midieron por la séptima fecha (con victoria camaronera por 1-0).