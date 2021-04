Keylor Navas cuenta su secreto para detener penales

El portero costarricense Keylor Navas ha logrado consolidarse como un atajador de penales con el Paris Saint Germain, cualidad que no es nueva porque también demostró esos dotes con Saprissa, Albacete, Levante y Real Madrid, además con la Selección Nacional de Costa Rica, donde se recuerda su gran actuación en la tanda ante Grecia en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Ante estos dotes, el canal oficial del PSG se tomó el tiempo para entrevistar a Keylor y consultarle cual es su secreto, porque en estas últimas semanas logró detenerle una ejecución a Lionel Messi en los octavos de final de la Champions League y también lo hizo en el choque contra el Lille en la Copa de Francia.

“Yo no soy el que tira el penalti, pero intento concentrarme, confío en que Dios me dé la paz y la calma para tomar la decisión correcta. Y me digo a mí mismo que voy a detener el penalti. A menudo no puedo hacerlo, muchos jugadores son muy hábiles y disparan bien. Pero si tengo la oportunidad de detenerlo, hago lo posible por aprovecharla”, dijo el costarricense.

Sobre su sentimiento cuando logra detener un tiro penal comentó: “Gracias a Dios ya lo he conseguido unas cuantas veces. No trato de intimidar al adversario, es un momento de tensión para todos, solo hay que prepararse, comprender la situación y darlo todo para intentar hacer lo mejor posible”.

Keylor Navas fue la principal figura del PSG para que lograra eliminar al Barcelona en los octavos de final de la Champions League, la próxima semana afrontará la instancia de cuartos de final ante el vigente campeón, el Bayern Múnich.