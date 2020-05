Otro nivel: las anécdotas de Carlos Pavón con Nesta, Materazzi, y Cannavaro

En una transmisión en vivo con Felipe Faraj, el ex atacante de la selección nacional de Honduras, Carlos Pavón, contó un sinnúmero de anécdotas de su carrera deportiva. Una de las más llamativas fue cuando le preguntaron por los mejores defensores a los que había enfrentado; y ahí surgieron tres nombres pesados: Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, y Marco Materazzi.







"Cuando fui a Italia me enfrenté a Cannavaro, a Nesta, y a Materazzi. En México tuve buenos centrales, pero esos tres me marcaron a mí una situación y un aprendizaje que yo ahí dije, ''. Porque por ejemplo en México el fútbol es muy técnico y muy táctico, el futbolista no es muy rápido, pero si es muy estudioso, si no son muy rápidos, pero se saben ubicar muy bien", empezó contando.



“El italiano, en el caso de Cannavaro, Materazzi, Nesta, a los tres me hicieron una pasada que yo dije 'wow, esto es otro nivel, esto es otro nivel'. Mi fuerte era el juego aéreo, yo me acuerdo bien Udinese – Juventus en Udine, me mandan un despeje y muy fuerte era pelear arriba, y 'pun' peleo con Cannavao y se la gano", continuó.







"Tampoco es muy alto Cannavaro, yo dije a 'a este me lo como por que me lo como' la primera que le gane, yo feliz, la segunda que tiran igual, yo siento que lo tengo pegado a Cannavaro yo siento el roce de él y obviamente como yo estoy de espaldas, yo siento su roce y cuando el balón venia yo saltaba con todo; y nada que ver, lo que hacía es que me tocaba, y cuando el balón venia yo pensé que me estaba marcando, yo saltaba y la peinaba, y él la esperaba atrás solo", continuó.





"Lo otro que hacía es que me tocaba, y cuando yo supe que él se me quedaba atrás, ya se me pegaba a marcar, el esperaba a que yo controlara para luego anticipar. Ahí yo me di cuenta que estos tipos están en otro nivel, porque yo estaba acostumbrado a luchar, a ganarte arriba, ahí te juegan con inteligencia. Nesta no era un tipo que iba bien arriba, Materazzi si, Materazzi te mataba el cabrón, pero eran muy inteligentes los tres",concluyó.