Después de mucha polémica, FIFA ha decido descartar la denuncia que presentaron desde la Federación de Chile para dejar a Ecuador sin cita mundialista y clasificar ellos desde el escritorio. Todo esto comenzó para la supuesta mala inclusión de Bryron Castillo, quien sería colombiano.

El futbolista de Barcelona de Ecuador habría falsificado sus papeles para poder representar al combinado dirigido por Gustavo Alfaro. Se llegó a decir que la Federación ecuatoriana argumentaría que ellos tampoco sabían de esto y fueron engañados por el jugador. Pero eso no terminó pesando.

La FIFA sacó un comunicando en el que simplemente anunció que cerró el procedimiento y no se expidió sobre si el jugador es o no ecuatoriano. El anuncio apuntó a confirmar que no avanzarán con ninguna sanción y que Ecuador estará en la cita mundialista que comenzará en noviembre.

"Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas", comunicó el máximo ente del fútbol.

De esta manera, Chile se perderá su segundo Mundial consecutivo. No estuvieron en Rusia 2018 y tampoco lo harán en Qatar 2022. De todas formas, tendrán la posibilidad de apelar en estos 10 días desde la resolución, pero probablemente no puedan lograr cambiar la clasificación de los ecuatorianos.