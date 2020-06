Oficial: Andy Najar firma con equipo de la Major League Soccer

Andy Najar ha dado la buena noticia del día en el fútbol hondureño. El mediocampista catracho ha confirmado que jugará la próxima temporada con Los Angeles Football Club de la Major League Soccer. La noticia había circulado desde temprano, pero fue oficialmente confirmada por el mismo jugador, según aseguró diario deportivo diez.





El ex jugador del Anderlecht había estado conviviendo con el resto del plantel del conjunto angelino, pero todavía no se había confirmado su vinculación con el mismo. A Najar lo han perseguido muchas lesiones a lo largo de su carrera, y eso ha provocado que en su momento no fichara por el Arsenal de Inglaterra.





Al mismo tiempo, se presume que fue lo que más dudas provocó en la junta directiva del LAFC, y que por esto habían sido cautelosos al momento de tomar la decisión de contratarlo oficialmente. Ampliaremos...





Andy Najar, nuevo futbolista hondureño de LAFC.