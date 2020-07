Néstor Ayala: "Me gustaría volver a jugar en FAS"

Pese a haber jugado tan solo durante una temporada en FAS, Néstor Ayala es muy querido por los aficionados de los Tigres. El delantero paraguayo jugó en distintos equipos de El Salvador y en uno guardan un gran recuerdo. Tanto es así, que en una entrevista con El Gráfico, el actual jugador de Independiente de Campo Grande confesó sus ganas de volver a la institución cuscatleca.

"Tuve la oportunidad de llegar a un club tan grande como FAS. En ese momento, el técnico de FAS era Carlos de los Cobos. Nunca tuve problemas con los técnicos ni con la gente de FAS. Si me llaman de nuevo, me gustaría volver a jugar en FAS. Pero si otro club me llama, también me voy. FAS fue mi segunda casa en El Salvador, cuando tenía 27 años. Le mando un saludo a toda la gente de FAS", declaró el atacante.

Ayala estuvo haciendo pretemporada en Atlético Marte en el 2014, pero no jugó.

Su primer equipo en tierras cuscatlecas fue el Once Lobos, de ahí pasó al Atlético Balboa y en el 2006 llegaría para jugar durante una temporada en el FAS. Allí no pudo obtener ningún título, pero si logró jugar una final que terminarían perdiendo 4 a 2 contra Águila. Hizo una gran campaña y sigue siendo reconocido por los fanáticos.

Nestor Ayala

Fue contratado por FAS en 2006, gran goleador y depredador de área. pic.twitter.com/fODPidxXvE — Mágico Gonzalez (@Magico_94) October 2, 2013

El sudamericano volvió a El Salvador en el 2014 para jugar en Atlético Marte e hizo la pretemporada ahí. Antes de poder arrancar el torneo, el delantero debió volverse a su país y no llegó a debutar en los Marcios. Sobre eso contó: "Memo Rivera, quien era el técnico me pidió para jugar en Marte, pero no se pudo concretar nada por temas de dinero. A veces no nos podemos quedar en un equipo, porque el dueño de tu pase quiere más plata".

Más allá del interés de Ayala de volver y el apoyo de los aficionados, el futbolsita paraguayo hace tiempo no muestra su mejor versión y actualemente se encuentra en la liga de ascenso de su nación. A sus 37 años sería difícil que lo llamen para integrar el plantel de un equipo que quiere reforzarse con categoría y futuro.