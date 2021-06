Municipal suspende su pretemporada

El Club Social y Deportivo Municipal tiene la mente totalmente puesta en el venidero Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala, tomando en cuenta que no incursionará en ningún certamen de carácter internacional (al no haber obtenido una plaza a la Liga Concacaf 2021 y, por ende, no poder aspirar a un lugar en la Concachampions 2022).

Con vistas al próximo curso es que los escarlatas habían comenzado con su pretemporada, aunque la misma debió ser suspendida en las últimas horas por varios casos de coronavirus Covid-19 en el plantel, según expuso la propia institución en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Por este medio el CSD Municipal hace de conocimiento público que durante la segunda semana de pretemporada ha realizado pruebas de Covid-19 a todos los integrantes del equipo mayor, lastimosamente han habido casos positivos", manifiesta primeramente la carta compartida desde la entidad chapina.

El comunicado completo de Municipal anunciando la suspensión de la pretemporada

Si bien no le ponen nombre propio a los infectados, si señalan que se trata de "dos casos en cuerpo técnico y uno de un jugador", la cual derivó en "la decisión de suspender la actividad de forma momentánea". Todo esto, lógicamente, como media de prevención y para evitar más contagios.

"El próximo viernes, 18 del presente mes, serán citados nuevamente todos los integrantes de la escuadra roja y se les practicarán hisopados tipo PCR, para determinar el estado de salud de cada uno", completa la masiva.