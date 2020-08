Municipal confirma el primer jugador con coronavirus en el fútbol guatemalteco

El primer caso de COVID-19 en el balompié guatemalteco ha sido confirmado por los Rojos de Municipal. Hablamos del zaguero central Manuel Estuardo "Tato" López, que dio positivo en un test de hisopado al que se sometió el pasado miércoles 29 de julio.





La noticia la dio a conocer el club mediante un comunicado en sus redes sociales, explicando que López se hizo la prueba en el Hospital Nacional de Izabal; pese a eso, la buena noticia es que el futbolista se encuentra estable y guardando reposo en su hogar, según lo que él mismo también ha declarado.

"Me siento bien, gracias a Dios no me ha afectado. La verdad siento como una leve gripe. No tengo dolor de cabeza, ni fiebre", expresó el central. El ex Guastatoya, Malacateco, y Heredia estuvo en contacto con una persona infectada, y es por eso que también se contagió, según explicó el departamento médico del club.

"Manuel estuvo cerca de una persona que había arrojado resultado positivo. Es un paciente asintomático, no tiene necesidad de estar en un centro hospitalario y la recomendación es guardar cuarentena domiciliar", aseguró el doctor Héctor López.





ℹ️ Comunicado oficial del CSD Municipal. pic.twitter.com/wTHct9DaKG — CSD Municipal (��) (@Rojos_Municipal) July 31, 2020