Mensaje claro: la familia de Keylor Navas anticipa la vuelta de la leyenda

Mientras no se sabe que sucederá con Keylor Navas en este mercado, su familia da una pista que ilusiona a todos.

El futuro de Keylor Navas a nivel profesional no ha dejado de ser una incertidumbre. El guardameta no consiguió club en el inicio de la temporada 2024/25, pese a que estuvo muy cerca de ser fichado por el Monza y por el Barcelona.

Más allá de que estuvo alejado de la actividad, el guardameta no ha dejado de entrenar. Primero lo hizo con el Saprissa, lo que generó una gran ilusión en los Morados, y también con la Selección de Costa Rica, antes de la Liga de Naciones.

Hoy, el portero subió un video entrenando de forma intensiva para poder estar de la mejor manera posible para cuando se abre el mercado del invierno europeo. Pero la noticia es el anticipo que dio una parte de su familia.

¿Qué anticipó la familia de Keylor Navas?

La hermana de Keylor Navas, Kim, republicó el video del portero entrenando y le agregó el siguiente mensaje: “Sin duda alguna, siempre listo”. En referencia a que se prepara para volver a estar en carpeta de diferentes clubes.

La publicación de la hermana de Keylor Navas.

De esta manera, adelantó que el ex PSG se está preparando para volver a las canchas y no se retiraría, como se especuló en algún momento. Veremos cuál es el equipo que termina apostando por el experimentado futbolista, que tiene tres Champions League en sus espaldas.

Por ahora, no se filtró ninguna posible oferta o club interesado. El período de transferencia de enero suele destacarse por no ser tan movido como el que se realiza al inicio de la temporada y, por ende, no será fácil para Keylor.