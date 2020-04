Dura crítica de Muma Bernárdez a Osmán Chavez: "Anda haciendo política"

Debido a la cuarentena, que ha obligado a los jugadores del mundo a estar alejados de las canchas por un buen tiempo, diferentes futbolistas han incursionado en los vivos de Instagram, ya sea con excompañeros, actuales o periodistas, para hablar de ciertas temáticas y no perder vigencia.

Este fue el caso de Victor "Muma" Bernárdez, quien fue protagonista de uno junto a Carlo Costly, excompañero suyo en la Selección Nacional que disputó el Mundial de Brasil 2014. En el mismo, entre otras cuestiones habladas, el defensor le apuntó a Osmán Chávez, con quien compartió camiseta en Motagua y el combinado hondureño.

Arriba a la izquierda, Víctor "Muma" Bernárdez y Osman Chávez en el Motagua

Puntualmente, a "Muma" no le gustó en absoluto que su excompañero se muestre regalando comida debido a la pandemia, con una cámara detrás que retrataba todo el acontecimiento: "Está bien que regale comida y se lo aplaudo, pero ahí va la cámara detrás de él, entonces está haciendo política".

Osman Chávez lleva ayuda en lancha a comunidades de Colón https://t.co/dq58YqPCVN #QuedateEnCasa — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) April 14, 2020

Además, agregó: "Yo cuando voy a Honduras hago mis cosas y las hago callado. Eso no sirve". En esa misma línea, opinó también: "Nosotros ya somos bendecidos, Dios nos dio el don de jugar fútbol. Con ese simple hecho te irá bien toda la vida".

Otro de los puntos tocados por "Muma" fue la razón por la cuál no concluyó su carrera con las aguilas azules: "No regresé a Motagua porque Diego Vázquez no quiso, también quieren que uno juegue de grapa. De lo contrario me hubiese retirado en el Motagua".