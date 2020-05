Mónica Casamiquela se disculpa tras comentario al que respondió Nayib Bukele

La periodista Mónica Casimiquela ha pedido disculpas en un video desde su cuenta oficial de Instagram, luego de que se hiciera viral una fracción de su programa Liberadas, en donde expresó que ya estaba cansada de la cuarentena y prefería infectarse de coronavirus.





" Yo sí. Yo me arriesgo, y si me tiene que dar el covid-19 que me dé y si me voy a morir de eso pues que me muero de una vez pero este encierro ya no lo aguanto, he dicho. Y de algo me tengo que morir y si va ser el covid pues que sea el covid, y aquí estoy y que me agarre con las botas puestas y que me mat, pero el encierro ya basta para mi no, llega un momento que uno dice ya no aguanto, y si me tiene que dar esta babosada que me dé", expresó.



Seguido a eso, le llovieron las críticas desde las redes sociales con todo tipo de opiniones, la mayoría en contra y considerando que había incitado a la ciudadanía a que rompiera la cuarentena. Tal es así que su video llegó hasta los ojos del presidente de la República, Nayib Bukele, quien también tuvo su reacción.







"Vamos a bajar la curva, si no lo hacemos, no solo vamos a ponernos en riesgo nosotros y nuestras familias, y como oí a alguien en la televisión que 'yo no me importa si me toca morir de algo' bueno ok, a usted no le importa. El problema es que usted se va morir pero no solo se va morir usted, va contagiar a otra gente que también se va morir, y esa gente no quería morirse como usted", replicó el mandatario.



Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

"Desde el fondo de mi corazón. Tus errores no definen tu carácter, es lo que haces despuéśs de cometer el error, lo que hace toda la diferencia.." publicó en su cuenta de Instagram. Todos nos podemos equivocar, lo importante es rectificar. Acá el video: