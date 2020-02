MisterChip: "Es una noche histórica para el fútbol centroamericano"

No pasó ninguno, pero serán recordados. No pasó ninguno, pero pusieron a dos de los equipos más grandes de Concacaf. No pasó ninguno, pero hicieron sudar la gota gorda a sus rivales visiblemente superiores. No pasó ninguno, pero por poco.

Alianza de El Salvador y Comunicaciones de Guatemala dejaron bien en alto el nombre de Centroamérica. Los primeros vencieron a Tigres en tierras catrachas y cayeron 4-2 en México sobre la hora. Los chapines igualaron en ambas contiendas ante el todopoderoso América, por lo que su suerte se dirimió en los penales, los cuales no les sonrieron.

Reconocimientos sobraron. Clubes, futbolistas y exdeportistas, entre otras personajes de carácter internacional elogiaron la actuación de ambos elencos. Uno de ellos, MisterChip, sintetizó en precisas palabras lo que fue una jornada agónica para la región.

�� @SaprissaOficial cae ante Montreal Impact sin perder ningún partido.



�� @AlianzaFC_sv cae ante el vigente subcampeón tras gol en el 90’+4’.



�� @CremasOficial cae ante el heptacampeón por penaltis.



No pasó ninguno, pero es una noche histórica para el fútbol centroamericano. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 27, 2020

"Saprissa cae ante Montreal Impact sin perder ningún partido. Alianza cae ante el vigente subcampeón tras gol en el 90’+4’. Comunicaciones cae ante el heptacampeón por penaltis. No pasó ninguno, pero es una noche histórica para el fútbol centroamericano", esgrimió en su cuenta oficial de Twitter.