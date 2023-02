Luego del fracaso de la Selección de México en Qatar 2022, la Federación tomó la decisión de anunciar a Diego Cocca como su nuevo entrenador. El argentino será el responsable de conducir a los aztecas durante la Liga de Naciones de la Concacaf, Copa Oro, la Copa América 2024 y la Copa del Mundo del 2026. Un reto bastante complicado, pero que el argentino lo ha sumido con mucha seriedad. Ahora, el estratega sudamericano podría comenzar a anunciar cambios importantes, sobre todo para la Liga de Naciones Concacaf y Copa Oro.

En una de sus primeras declaraciones como entrenador de la Selección de México, Diego Cocca dejó bien claro que no le cierra las puertas del Tri a ningún jugador, que lo importante siempre será el estado de forma del momento y si se adapta a lo que se pide para la Selección Nacional. Y en ese radar entró el nombre de Javier Chicharito Herández. La última vez que el delantero jugó con el Tri, fue en septiembre de 2019 frente a Estados Unidos y Argentina, marcándole un gol a los estadounidenses.

¿Regresa a la Selección Nacional?

"No hablamos de ningún nombre en particular, de lo que tiene que tener el seleccionado mexicano, el jugador de Seleccion Mexicana para que pueda estar. Si yo considero que tiene todo eso, no va a pasar por la edad, ni por el nombre. Si cumple los requisitos que yo quiero, no quiero poner nomrbre o edad, la seleccion esta abierta para todos, que sientan que es para todos", respondió de manera contundente Diego Cocca, cuando se le preguntó sobre un posible llamado al Chicharito.

Recordemos que Javier Chicharito Herández no fue tomado en cuenta por Gerardo Martino para ninguno de los compromisos durante el proceso del Mundial de Qatar 2022, decisión que fue cuestionada enormemente por la falta de gol de la Selección Nacional. Sin embargo, con 34 años de edad, con toda su experiencia todavía puede aportarle algo más al Tri. Sobre todo cuando se vienen torneos importantes como la Liga Concacaf y Copa Oro. Al menos la puerta de la mano de Diego Cocca, la tiene abierta.