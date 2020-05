"Me buscó Alianza, pero firmé con el FAS porque es más grande"

Con la pandemia del Coronavirus, las transmisiones en vivo de redes sociales han tomado relevancia, ya que los jugadores pueden comunicarse directamente con sus fans desde sus cuentas personales. A través de la cuenta oficial del FAS en Instagram, el delantero y fichaje estrella Diego Areco se sinceró sobre su llegada al equipo santaneco y la motivación con la que llega luego de tantos años en los que el equipo no suma títulos en su vitrina.

En una breve charla de preguntas y respuestas dio espacio para todo. Algunos aficionados entraron a la transmisión para conocer a su nuevo centrodelantero y le preguntaron si en algún momento pensó en llegar al Alianza y qué fue lo que pasó.

El anuncio del vivo de Instagram que sirvió de presentación.



El goleador del Clausura 2020 con el Jocoro, respondió a las inquietudes de los aficionados de FAS, su nuevo equipo, y contó que los paquidermos lo buscaron antes que los tigrillos: “Alianza está molesto porque no pude llegar a jugar con ellos. Es verdad que me llamaron pero me decidí por el más grande, que es el FAS”.



"La sensación fue buena por poder llegar a FAS. Creo que tiré una directa para el equipo al decir que quería llegar al más grande y mi deseo de ser campeón. Ellos captaron el mensaje y se contactaron con mi representante”, añadió el paraguayo, quien está en Santa Ana a la espera de poder empezar a entrenar.

El delantero viene de jugar en Jocoro Fútbol Club, equipo en el que anotó 20 goles en 29 partidos. Esta regularidad, fue una de las razones por las que equipos como Alianza y el FAS, pusieron los ojos en él.