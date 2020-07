Mauricio Tapia explicó los secretos del empate ante el América

Durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus COVID-19, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha impulsado diversas actividades por videoconferencias, ya sea para nutrir de herramientas a directivos y entrenadores, o también para comunicarse con jugadores y la afición en general.

En esta oportunidad, en el marco del cuarto día del primer encuentro virtual del fútbol profesional, Mauricio Tapia brindó una extensa e interesante charla acerca de la táctica que empleó contra el América de México, cuando Comunicaciones debió enfrentarlo por la Concachampions.

Características de los cremas contra América (Foto: captura de Prensa Libre)

Inicialmente indicó cual fue el contexto de aquellos encuentros, en orden de lo físico para sus jugadores: "En el semestre anterior habíamos tenido más partidos que los demás, con la Premier, Concacaf y Selección Nacional. Tomamos una arriesgada decisión en cuanto a la dosificación".

En cuanto a la evaluación del rival, detalló: "Vimos que tenía dos sistemas de juego, y el 4-2-3-1 es el que más repetía. Nos enfocamos en las jugadas a balón parado, para tener un extracto de lo que podíamos enfrentar".

Además, opinó: "Para mí, en orden contra desorden, termina ganando el orden. Orden contra orden, la diferencia la hace la capacidad individual del jugador. En ese sentido soy bastante esquemático". En esa misma línea, añadió: "Me enfoco más en los movimientos repetitivos y esquemáticos para entender su forma de juego, para ver cómo podemos contrarrestarla o sacarle ventaja".

Finalmente, apuntó: "Yo soy muy criticado porque no creo en un solo sistema. No creo en un once ideal".