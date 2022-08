Manchester City vs Crystal Palace: horario, canal de TV y streaming para ver hoy EN VIVO el partido por la fecha 4 de la Premier League

Un nuevo y apasionante enfrentamiento de la Premier League. En esta oportunidad, se enfrenta el campeón defensor, Manchester City al conjunto del Crystal Palace en el Etihad Stadium, en busca de 3 puntos que les sirva a ambos para cumplir sus respectivos objetivos.

¿Serán los citizens los que resulten victoriosos de este duelo o tendrán su oportunidad las águilas?

Manchester City vs Crystal Palace: alineaciones, comentarios EN VIVO y MINUTO A MINUTO

Manchester City vs Crystal Palace: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

Tanto citizens como eagles se enfrentan en el Etihad Stadium este sábado 27 de agosto, a las 8:00 am hora de Centroamérica (9:00 am hora de Panamá). Para que no te pierdas nada de este compromiso, te ofrecemos los canales de TV y servicios de streaming donde podrás seguirlo:

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv Estados Unidos: Telemundo, SiriusXM FC, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo

Manchester City vs Crystal Palace: ¿cómo llegan los citizens?

Los citizens comenzaron de buena forma la temporada. En sus dos primeros duelos de Premier League, vencieron a West Ham y Bournemouth por 2-0 y 4-0, respectivamente. Sin embargo, el empate a 3 de la pasada jornada ante el Newcastle hizo sembrar un mar de dudas en un City que necesita seguir obteniendo victorias para no perder la estal del líder, Arsenal.

Manchester City vs Crystal Palace: ¿cómo llegan las águilas?

El Palace, pese a comenzar con una dura derrota ante el Arsenal (2-0), ha sido capaz de remontar el vuelo, tras un meritorio empate a 1 ante el Liverpool en Anfield y una victoria por 3-1 ante el Aston Villa que le permite pensar en seguir sumando puntos para mantener la categoría y aspirar a competiciones europeas.

Manchester City vs Crystal Palace: último partido entre ambos

En 42 enfrentamientos por Premier League, los citizens han obtenido la victoria en 22 ocasiones, por 10 del Palace (y 10 empates). En su último partido, la temporada anterior, no fueron capaces de superar la paridad en el marcador, por lo que el compromiso terminó 0-0.