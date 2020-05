Luis Garrido muy polémico: "No regresaría a Olimpia, uno debe tener dignidad"

El paso de Luis Garrido por Córdoba no fue nada bueno. El futbolista solo contó con 46 minutos y por culpa de la pandemia, el gerente del equipo español le avisó que sería uno de los jugadores con los que no contarán para la próxima temporada. Llegó a principio de este año y no pudo demostrar su gran talento, como si lo hizo en Alajuelense. Ahora, hay grandes chances de que pueda volver a Honduras.

El catracho reconoció que tiene ganas de jugar en Motagua y que aceptaría una propuesta por parte de los directivos. Pese a sus intensiones, las Águilas Azules no saben como será la reactivación económica en el país. Desde que se suspendió el torneo, no están recibiendo dinero de los patrocinadores y los salarios corren riesgo. Ya se insinúa fuertemente que no habría refuerzos para la próxima temporada.

Pero también sorprendió que Luis Garrido, surgido en Olimpia, decida inclinarse por su clásico rival. Su mala relación con los Albos se debe a lo sucedido en 2016, cuando regresó al club de Tegucigalpa debido a que llevaron su caso a la TNAF cuando estaba cerca de ir a Motagua. Desde ese momento, hay un fuerte cortocircuito entre él y los aficionados que parece no tener posibilidad de arreglo.

Luis Garrido no quiere saber nada del Olimpia... ��



��”No, no regresaría al Olimpia. Uno debe tener dignidad por todo lo que me pasó y por cómo se portaron conmigo", expresó en �� HRN. — Gustavo Rodríguez (@GustavoRocaGOL) May 30, 2020

En una entrevista con HRN, el mediocampista no evitó la polémica y fue sincero: “No regresaría a Olimpia. Uno en la vida debe tener dignidad, por todo lo que me pasó y cómo se comportaron creo que no. Aparte que Olimpia es un equipo muy completo, tiene grandes jugadores. Me atrevo a decirte que no porque la verdad de las cosas son situaciones que me pasaron estando ahí. No se lo deseo a nadie, también creo que el ambiente no sería bueno, aunque tengo muy buenos amigos en Olimpia”.

Para finalizar, habló sobre la posible llegada a Motagua: “Me consultaron que si me gustaría jugar en Motagua y yo dije que sí me gustaría pero nadie se me ha acercado para serte honesto. Sería mentirte si te digo que voy a llegar a Motagua porque en realidad no lo sé, si se brinda la oportunidad y llegamos a un acuerdo sería fantástico pero de lo contrario no podría decir nada”.