Los posibles titulares de Guatemala para enfrentar a Nicaragua

A menos de 24 horas de un nuevo amistoso, Guatemala ya tiene casi todo listo para el encuentro ante Nicaragua. Amarini Villatoro hará algunos cambios, con respecto al equipo que viene de perder 3-0 contra México en el Estadio Azteca. Algunos son obligados por bajas y otro son tácticos decididos por el estratega.

La selección chapina no podrá contar con Ricardo Jérez, debido a que Alianza Petrolera no lo autorizó para jugar contra los pinoleros este martes. Probablemente, su lugar sea ocupado por Kevin Moscoso, portero del Cobán Imperial. El otro que no estará es Luis Martínez, que volvió a los entrenamientos con el Guastatoya.

Villatoro no solo hará algunos cambios en los nombres, sino que también hará modificaciones en lo táctico. Dejará el 3-4-2-1 que utilizó contra los aztecas y pondrá un 4-3-3, que en los nombres parece ser más ofensivo. Seis serán los futbolistas que irán desde el arranque mañana y que no fueron titulares ante México.

���� ¡EL POSIBLE 11 DE GUATEMALA!



Estos serían los titulares que ponga Villatoro en el amistoso contra Nicaragua. pic.twitter.com/KwcKNbK9pT — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) October 5, 2020

+ El 11 de Guatemala que jugaría ante Nicaragua sería:

Kevin Moscoso; Wilson Pineda, Gerardo Gordillo, José Pinto, Moisés Hernández; Rodrigo Saravia, Jorge Aparicio, Alejandro Galindo; Jairo Arreola, Jesús López y Darwin Lom.

El partido tendrá la particularidad de que podrá ingresar público al Estadio Nacional de Managua de Nicaragua y deberán respetar las medidas protocolares. La entrada está valuada en unos 100 córdobas (22 quetzales). Será el primer partido de selecciones que cuente con público en esta fecha FIFA.