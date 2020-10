Chucho López: "Desde que llegué he sentido el cariño de todos los chapines"

Las cosas no salieron de la mejor manera para la Selección Nacional de Guatemala y el Chucho López, luego de caer derrotados (3-0) desde el estadio Azteca ante los mexicanos. No solamente por el resultado, sino por la imagen que también dejaron en el terreno de juego. Algo que tendrán que cambiar para los próximos compromisos.

Para Antonio López fue muy especial este debut a pesar de no conseguir el objetivo. Recordemos que el actual jugador del América ha mencionado que es el club de sus amores y haber debutado con la selección guatemalteca desde la casa de las Águilas, fue un momento de grandes sentimientos para él.

Sin embargo, ya es tiempo de haber cambiado el chip para el próximo compromiso y así lo dejó saber el propio Chucho López, quien ya cumplió su primer entrenamiento con la selección guatemalteca y dejó sus primeras impresiones bajo el techo de la Bicolor.

Antonio López en su primer entrenamiento con La Bicolor / Fedefut Guatemala

"Estoy muy contento con la bienvenida que me han dado todos mis compañeros acá en Guatemala. Aunque nací en México y toda mi carrera la he hecho en el América, pero no ha sido nada fácil, ha sido muy duro el proceso y aunque ante la selección mexicana hicimos un mal partido, sabemos que debemos corregir muchas cosas", aseguró Antonio López.

"Ante la selección de Nicaragua vamos a intentar de arreglar las cosas, no me sentí muy bien en este primer encuentro, pero cada partido es diferente y ahora ante Nicaragua vamos a darlo todo. Desde el primer momento, la verdad que el cariño de todos los chapines ha sido muy especial", sentenció Chucho López luego de realizar su primer entrenamiento con la Bicolor.

Bajo la conducción de Amarini Villatoro, la Selección Nacional de Guatemala buscará su primera victoria luego del parón por el COVID-19 ante el combinado de Nicaragua. El encuentro se disputará desde el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua.