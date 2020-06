Los legionarios que podrían jugar este jueves 25 de junio

#MatchDay@FutbolaVirsliga 3rd round and the next away game vs @RFSDaily⚽



Awaiting for success match today! Go, go, go Spartaks! ��⚪️



Broadcast by @Best4SportTV ��#fkspartaks #fkrfs #Virsliga2020 #RFSSPA pic.twitter.com/Qihj5ErHTZ