"Los hinchas de Olimpia no me querían, por eso me fuí"

Jocimar Do Nascimiento, futbolista brasileño que llegó a territorio hondureño en el 2006 ha recordado su paso por el fútbol de la Liga Nacional. El atacante que militó para el Motagua, Olimpia, Vida y Deportes Savio en Honduras, tocó varios temas sobre su paso por Centroamérica.

Una de las cosas que más sorprendió en esta charla con el ex delantero y ahora entrenador de fútbol es que nunca se sintió querido por la afición del Olimpia y que no tiene un buen recuerdo sobre esa decisión que tomó.

Su última camiseta antes del retiro fue la de Motagüa.

"Yo estoy enamorado de dos equipos uno es el de mi barrio y el otro es el Motagua, a Vida también le guardo cariño, la gente del Deportes Savio me trató bien, pasé por el Olimpia pero fue algo apagado, no tengo nada que recordar de ellos, los olimpistas no me querían", comentó en charla con Diario Diez.

Algo que quiso dejar bien claro el ex atacante es que siente amor por Honduras: "Yo me siento catracho, en mí casa tengo muchos recuerdos de Honduras, si hubiera podido naturalizarme habría defendido esos colores con mucho amor, pero yo no quería pelear con nadie".

Jocimar Do Nascimiento también eligió su mejor gol en su carrera y asegura que el que le anotó a Saprissa en la final de la Copa Uncaf no tiene comparación. "El gol que le hice a Saprissa es una cosa de locos, el estaba lleno de puros motagüenses, ese es el mejor de mi carrera".