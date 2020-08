Lisandro Pohl reveló por qué se fue de Alianza y arremetió contra el presidente

Siguen las repercuciones por la salida de Lisandro Pohl de Alianza. Los aficionados se sorprendieron por la salida del ex-director deportivo, ya que, estaba en plenas negociaciones para buscar el regreso de Fito Zelaya. Hasta el último día estuvo trabajando para armar la plantilla que jugará la próxima temporada.

Sobre todo esto, el ex-directivo habló en Güiri al Aire y contó su verdad: "Llamé a Pedro Hernández y me dijo que se reuniaría conmigo en mi oficina. Pensé que había de nuevo un problema en la contratación del profesor Cortés. Llego y era todo lo contrario, todo apenado a decirme que las cosas habían cambiado, que Salume le había dicho que la semana anterior salió una encuesta de opinión pública en cuanto a los perfiles de personas en El Salvador y que él había salido bien bajo en la percepción que la gente tenía de él. Unos asesores de imagen le habían recomendado que él tenía que ser la cara visible del equipo".

Pohl estuvo en su cargo hasta cerrar la llegada de Cortes. (Twitter)

Y agregó: "Obviamente mi presencia iba a opacar eso porque era demasiada fuerte mi imagen. Entonces pidió que me quedara como asesor y que él se haría cargo de todo. Claro que a mí me agarró eso de sorpresa porque estábamos en la negociación del técnico y le dije a Pedro que no. Yo no estoy acá por el dinero, me darían un sueldo yo estaría en mi casa.Le pedí que le diga a Fito Salume que cuando él quiera un consejo se lo daré de gratis pero yo no estoy acá por eso. Estoy por lo que a mí me gusta que es dirigir el equipo, por lo demás no".

No eso no es sacar cosas al sol, eso lo dijo ayer en una entrevista, yo sólo estoy dando un consejo sobre lo que le conviene a Alianza y no a otro equipo. https://t.co/OQxITdVcyS — Lisandro Pohl (@PohlLisandro) August 1, 2020

Pero no quedó ahí y arremetió contra Salume: "No me han gustado las declaraciones que ha estado dando Fito desde jueves. No es correcto y quiero ser claro y enfático. Habla que él da órdenes y que desde que llegó todo ha cambiado. Eso es completamente falso. Acá tengo el contrato de administración que terminó en el Clausura 2018 y él firmó el traspaso de la sociedad antes bajo el acuerdo de que lo firmado con los Sol Meza. Ellos accedieron con esa condición firmar en ese momento porque Ernesto Sol Meza siempre me dio todo el apoyo".

Para finalizar, decidió revelar que con Fito a cargo nunca hubo ayuda económica para poder invertirla en la plantilla: "Salume nunca me ha dado un cinco para el equipo mayor, solamente para las reservas y digo todo lo que él gastó, que es un gran mérito, pero lo que quiero es que queden las cosas claras, que no se confunda".