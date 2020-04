Lisandro Pohl confía que Zelaya regresará ahora a Alianza

Todavía no se encuentra definido el futuro de Rodolfo Zelaya. El delantero no continuará en el Celaya de la Segunda División de México. Tras el anuncio de que no habrá ascensos por los próximos 5 años, el futbolsita decidió no continuar y se va del país norteamericano. Sonó fuerte el rumor de un posible regreso a Alianza, pero el futbolista reconoció que su prioridad es seguir jugando en el extranjero.

Sobre esto opinió Lisandro Pohl, director ejecutivo de los Paquidermos, y fue muy optimista sobre la posibilidad de que regrese Fito. Aclaró que todo dependerá de como se termine de desvincular de su actual club: “Si Fito se queda sin equipo en México, que es casi un hecho porque ya están hablando de rescindir el contrato y no tiene una oferta en el extranjero, ya él se viene con nosotros”.

Y volvió a declarar mostrando que confía en poder volver a ver a Rodolfo vistiendo los colores de los Albos: “Yo creo que al final terminará con nosotros porque a Fito le conviene regresar, él no está para andar de un lado a otro, siento que ya tuvo la experiencia en Los Ángeles las cosas lamentablemente no le fueron bien en lo futbolístico no sabemos pero en lo anímico sí”.

Para finalizar, aseguró que lo mejor para la carrera de él sería volver y poder recuperar los minutos que no contó en los últimos equipos por los que pasó: “Venía de hacer un gran año con nosotros (2018) y se fue allá y no hizo nada. Entonces todo lo que ha perdido siento que el único equipo donde puede recuperar eso de una forma tranquila es con nosotros. Ir a otro lado es correr riesgo que no tener mucha actividad, lo inteligente para Fito es ya borrar el cassette y venir acá retirarse con nosotros“.

La resolución de esta novela se ve complicada por el coronavirus. Casi todas las ligas se encuentran paradas debido a esta pandemia y no se pueden realizar todavía pases en el mercado. Además, la gran mayoría de los clubes se ve perjudicado económicamente y no estarían preparados para sostener grandes contratos. Alianza tiene el 50% de sus ganancias dependiendo de la venta de entradas y la posibilidad de jugar sin público podría costarle varios problemas de financiación.