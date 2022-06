La primera ventana de la Liga de Naciones de la Concacaf ha sido tan fréntica como apasionante. Un total de 41 selecciones, distribuídas en tres ligas, se embarcaron en la segunda edición del torneo con el deseo de clasificar al Final Four, acceder a la Copa Oro 2023 o ascender. Con tamañas recompensas, la competencia fue reñida en cada uno de los grupos. Empero, habrá que esperar hasta después del Mundial de Qatar 2022 para ver quiénes las obtienen.

De los seleccionados centroamericanos, salvo Belice, todos tienen chances concretas de lograr dichos objetivos. Dentro de la Liga A, Panamá lidera el Grupo B y Costa Rica se ubica por detrás, a 4 puntos. Mientras que Honduras y El Salvador son primeras en los Grupos C y D, respectivamente. Finalmente, en la Liga B, Nicaragua ocupa el primer escaño del Grupo C y Guatemala, segunda en el Grupo D, deberá destronar a Guayana para ascender.

+ Liga de Naciones: ¿Cómo es el formato del torneo?

Liga A: los primeros de cada grupo clasificarán a la Copa Oro y al Final Four; los segundos también accederán a la Copa Oro; y los últimos, pese a descender, jugarán play-offs para entrar a la Copa Oro.

Liga B: los primeros de cada grupo ascenderán y clasificarán a la Copa Oro; los segundos jugarán play-offs para entrar a dicho torneo; y los últimos descenderán.

Liga C: los primeros de cada grupo jugarán play-offs para acceder a la Copa Oro.

Final Four: en esta instancia de eliminación directa se definirá al campeón. Los primeros de cada grupo de la Liga A se enfrentarán entre sí de acuerdo a su posición en la tabla general de la Primera Fase. Es decir: quien haya sumado más puntos chocará con el cuarto que más unidades haya recabado, mientras que el segundo hará lo propio contra el tercero.

+ Liga de Naciones: Panamá y El Savador, los primeros clasificados de la región a la Copa Oro

+ Liga de Naciones de la Concacaf: ¿Cuándo se juega la última ventana?

Las últimas jornada de la Fase de Grupos se jugarán en marzo del próximo año, mientras que la Fase Final o Final Four tendrá lugar en junio.

Jueves 23 de marzo de 2023

Surinam vs. México (Grupo A - Liga A)

Barbados vs. Cuba (Grupo A - Liga B)

Guadalupe vs. Antigua y Barbuda (Grupo A - Liga B)

Islas Vírgenes Británicas vs. Puerto Rico (Grupo D - Liga C)

San Martín vs. San Cristóbal y Nieves (Grupo B - Liga C)

Viernes 24 de marzo de 2023

Granada vs. Estados Unidos (Grupo D - Liga A)

Bahamas vs. Trinidad y Tobago (Grupo C - Liga B)

Nicaragua vs. San Vicente y las Granadinas (Grupo C - Liga B)

Belice vs. Guatemala (Grupo D - Liga B)

Guayana Fancesa vs. República Dominicana (Grupo D - Liga B)

Anguila vs. Santa Lucía (Grupo C - Liga C)

Sábado 25 de marzo de 2023

Curazao vs. Canadá (Grupo C - Liga A)

Martinica vs. Costa Rica (Grupo B - Liga B)

Monsterrat vs. Haití (Grupo B - Liga B)

Bermudas vs. Guyana (Grupo B - Liga B)

Sint Maarten vs. Bonaire (Grupo A - Liga C)

Islas Turcas y Caicos vs. Islas Vírgenes de los EE.UU (Grupo A - Liga C)

Domingo 26 de marzo de 2023

México vs. Jamaica (Grupo A - Liga A)

Antigua y Barbuda vs. Barbados (Grupo A - Liga B)

Cuba vs. Guadalupe (Grupo A - Liga B)

San Cristobal y Nieves vs. Aruba (Grupo B - Liga C)

Puerto Rico vs. Islas Caimán (Grupo D - Liga C)

Lunes 27 de marzo de 2023

Estados Unidos vs. El Salvador (Grupo D - Liga A)

San Vicente y las Granadinas vs. Bahamas (Grupo C - Liga B)

Trinidad y Tobago vs. Nicaragua (Grupo C - Liga B)

República Dominicana vs. Belice (Grupo D - Liga B)

Guatemala vs. Guayana Francesa (Grupo D - Liga B)

Santa Lucía vs. Dominica (Grupo C - Liga C)

Martes 28 de marzo 2023

Canadá vs. Honduras (Grupo C - Liga A)

Costa Rica vs. Panamá (Grupo B - Liga A)

Guyana vs. Montserrat (Grupo B - Liga B)

Haití vs. Bermuda (Grupo B - Liga B)

Islas Vírgenes de los EE.UU. vs. Sint Marteen (Grupo A - Liga C)

Bonaire vs. Islas Turcas y Caicos (Grupo A - Liga C)