La Liga Concacaf 2021 está cada vez más cerca de terminar, dando lugar a partidos cada vez más apasionantes entre clubes que buscan levantar el trascendental trofeo, el cual tendrá un campeón inédito en esta edición (Saprissa, Alajuelense y Olimpia quedaron eliminados; mientras que Herediano no clasificó).

Este último martes y miércoles se definieron las llaves de cuartos de final, con los respectivos compromisos de vuelta: Comunicaciones se impuso gracias al gol de visitante contra el monstruo morado; Forge le dio vuelta la serie con una goleada a Santos de Guápiles y Motagua se quedó con el cruce hondureño ante Marathón (ganando ambos juegos).

Los tres equipos, sumado a Guastatoya (que accedió directamente tras la descalificación del Olimpia e Inter Moengotapoe), serán quienes protagonizarán las semifinales. El día, la hora y las sedes que acogerán estos choques se han hecho oficiales este viernes por la tarde por parte de la Concacaf.

Liga Concacaf 2021: día, hora y sedes de las semifinales

Semifinales - Partidos de ida

Martes 23 de noviembre de 2021

10:00 pm (9:00 pm) CD Guastatoya (GUA) vs Comunicaciones FC (GUA) - Estadio Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Miércoles 24 de noviembre , 2021

8:00 pm (8:00 pm) Forge FC (CAN) vs FC Motagua (HON) - Tim Hortons Field, Hamilton, ON, Canadá

Semifinales - Partidos de vuelta

Martes, 30 de noviembre de 2021

10:00 pm (9:00 pm ) Comunicaciones FC (GUA) vs CD Guastatoya (GUA) - Estadio Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala