Se definieron quiénes serán los cuatro semifinalistas de la Liga Concacaf y Costa Rica no tendrá a ningún representante gracias a los conjuntos de Guatemala. Sí, los equipos chapines dejaron afuera de la competencia a los dos mejores de Costa Rica: Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Y esto trajo muchas repercusiones ya que en teoría los ticos eran favoritos incluso para llevarse el título de campeón. Pero los guatemaltecos tendrían otros planes.

En primer lugar el Deportivo Guastatoya fue el primer equipo que clasificó a las semifinales de la Liga Concacaf 2021 tras dejar en el camino a la Liga Deportiva Alajuelense gracias a los goles de visitante que pudieron conseguir con un global de (3-3). Recordemos que luego de la eliminación de Olimpia e Inter Moengotapoe, lograron estacionarse en las semifinales de manera más directa como representantes de Guatemala.

Fracaso para Costa Rica

Ayer, Comunicaciones (Guatemala) fue el último equipo en clasificar a las semifinales de la Liga Concacaf tras imponerse en el global (5-5) al Deportivo Saprissa (Costa Rica) y que gracias a los goles de visitante los chapines ahora se encuentran entre los cuatro mejores del torneo. Para los Morados esto significó un nuevo fracaso para los Morados. Y los ticos se quedaron sin representantes en las semifinales.

De esta manera quedaron las semifinales de la Liga Concacaf: Comunicaciones (GUA) vs. Guastatoya (GUA), Forge (CAN) vs. Motagua (HON). Los partidos de ida se disputarán del 23 al 25 de noviembre y los de vuelta entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre. Próximamente habrá más precisiones de la Concacaf acerca de los días y horarios. Costa Rica se quedó sin representantes. Rotundo fracaso para los equipos costarricenses.