Leonel Moreira reveló los detalles del porqué se quedó en Alajuelense

Se había establecido una matriz de opinión en los alrededores de los seguidores del conjunto de Alajuelense, debido a que existían muchas dudas sobre la continuidad del guardameta Leonel Moreira luego de caer derrotados en la final del Clausura 2020 en el balombié de Costa Rica ante el Saprissa.

A través de una conversación para ESPN el guardameta centroamericano reveló cuáles fueron los detalles y razones por los cuales tomó la decisión de renovar con el club. Donde también manifestó sentirse muy a gusto y tranquilo por toda la experiencia que ha ganado desde que llegó a La Liga.

Le informamos a nuestra afición que el arquero Leonel Moreira defenderá los colores rojinegros un año más.

¡Dale León! | ��❤️�� pic.twitter.com/rfYIpMTvuD — L.D.A. (@ldacr) July 10, 2020

“Me siento bien en Alajuelense, me han tratado de la mejor manera y a mi familia también, que es importante. Regresar al país y tener la experiencia con otro club, creo tuvo expectativas muy buenas, es lindo este tipo de retos. En este año que me quedo buscaré el objetivo del grupo e institución” aseveró el arquero Leonel Moreira, quien también hizo referencia a su última renovación.

Leonel Moreira (Foto: Twitter/Alajuelense)

"Lo tomé con tranquilidad, cada quien tiene su opinión y forma de ver las cosas, yo siempre pensé en el bienestar para mi familia. He mantenido el respeto sobre la institución y afición herediana, que fue en donde me formé. Les guardo un profundo respeto, pero el trabajo ahora es diferente y Alajuelense se merece mi lealtad y sacrificio”, concluyó Leonel Moreria para ESPN.

Durante el torneo pasado donde pudieron llegar a la gran final, Leonel Moreira fue una pieza fundamental para Alajuelense durante el Clausura 2020 y tuvo un destacable desempeño. En donde pudo regsitrar: 17 partidos, recibió 17 anotaciones y un total de 1,624 minutos vistiendo los colores de los rojinegros.